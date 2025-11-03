대전 AI 기업 ‘노타’ 코스닥 상장…지역 상장기업 67개 돌파

3일 대전시에 따르면 이번에 노타가 상장하면서 대전의 상장기업 수는 총 67개로 늘었다.

한국과학기술원(KAIST) 연구진이 2015년 대전에서 창업한 노타는 AI 모델을 경량화·최적화해 클라우드 및 엣지 디바이스 환경에서 보다 효율적으로 구동할 수 있도록 만드는 기술을 보유한 기업이다. 이 기술을 바탕으로

지능형 교통과 산업안전, 첨단의료, 미디어 등 다양한 분야에 맞춤형으로 AI 솔루션을 공급하고 있다.

특히 최근 진행된 IPO 공모주 일반 청약에서는 약 9조2261억원의 청약증거금이 몰리면서 올해 최고인 2781.5대 1의 경쟁률을 보이기도 했다.