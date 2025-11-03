인천관광공사 제5대 유지상 사장 취임

유정복 인천시장이 10월 31일 인천시청 접견실에서 유지상 인천관광공사 사장에게 임명장을 수여하고 있다. 인천시 제공

유 사장은 40년간 인천시에서 공직생활을 거친 행정전문가로 문화홍보실장, 세계도시축전조직위 마케팅팀장, 문화체육관광국장 등을 역임하며 문화, 관광, 홍보 등 시정 전반의 행정을 두루 섭렵했다.

퇴임 이후에는 소래포구축제 추진위원장으로서 지역 특산물의 판로 확대와 방문객 증대를 이끌었으며 해양생태축제로의 발전을 통해 지역경제 활성화와 시민 참여 확대에 크게 기여했다.

유 사장은 “혁신과 책임, 소통의 경영을 통해 공사의 체질을 개선하고 지속가능한 관광경영을 추진해 나갈 계획”이라며 “시민이 신뢰하는 공기업, 글로벌 관광도시 인천의 대표기관으로 인천관광공사를 만들겠다

포부를 전했다.