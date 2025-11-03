옹진군, 대청국민체육센터 건립 위한 국비 40억 확보

인천 옹진군청 전경. 옹진군 제공

군은 이번 공모 선정을 위해 지난해부터 사전절차인 사업시행계획 고시, 부지매입, 중기지방재정계획 수립, 지방재정투자심사 심의 등을 모두 마무리했다. 앞으로는 내년 설계 공모 및 실시설계, 2027년 착공, 2028년 6월 개관을 목표로 추진된다.

대청면은 노인인구가 많은 도서지역일 뿐 아니라 노령화 비율이 전체 인구의 35%를 차지하는 초고령화 지역이다. 이번 공모사업 선정을 통해 지역 내 젊은층뿐 아니라 노인층도 체육시설을 이용할 수 있다. 군은 이를 통해 주민들이 건강한 신체활동과 건전한 여가생활을 영위하게 될 것으로 기대하고 있다.