조달청, 주인 없는 땅 357필지 국유화 추진

공고는 이날부터 내년 5월 2일까지 6개월간

관보·일간신문·조달청 홈페이지 등에 개제된다.

대상은 지적공부에 등록이 누락돼 신규 등록됐거나 소유권 관련 사항이 복구되지 않은 토지 등이다.

공고기간 내 권리자나 이해관계인 등이 권리를 신고하지 않으면

국가가 소유권을 취득하게 된다.

조달청은 2012년 6월

이후 지난 9월까지 총 4만1483필지(108㎢), 공시지가 기준 2조7000원 상당의 토지를 국유화했다.