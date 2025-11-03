시사 전체기사

조달청, 주인 없는 땅 357필지 국유화 추진

입력:2025-11-03 13:28
공유하기
글자 크기 조정

조달청이 소유자 없는 부동산인 ‘무주부동산’ 357필지(222만3632㎡)의 국유화를 추진한다고 3일 밝혔다.

공고는 이날부터 내년 5월 2일까지 6개월간 관보·일간신문·조달청 홈페이지 등에 개제된다.

대상은 지적공부에 등록이 누락돼 신규 등록됐거나 소유권 관련 사항이 복구되지 않은 토지 등이다.

공고기간 내 권리자나 이해관계인 등이 권리를 신고하지 않으면 지적공부 정리, 소유권 보존등기 등의 절차 이후 국가가 소유권을 취득하게 된다.

조달청은 2012년 6월 무주부동산 국유화 업무를 시작한 이후 지난 9월까지 총 4만1483필지(108㎢), 공시지가 기준 2조7000원 상당의 토지를 국유화했다.

대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
유명 예능PD 강제추행 진정 접수…PD측 “거짓 신고”
인도 돌진한 음주운전 차량…일본인 관광객 모녀 참변
“숙제 안 해서”…딸 ‘앉았다 일어서’ 3천번 시킨 아빠 체포
‘코피노’ 버린 아빠들, 얼굴 공개되자 속속 나타났다
서울대에 출몰한 ‘이것’…학생들 불편·불안 확산
[포착] 체르노빌 ‘푸른 개’ 미스터리…“포획 시도 중”
경찰 조서 공개한 이진숙 측…수사담당자 직권남용 고발 검토
조국이 본 이 대통령이 시진핑에 황남빵 선물한 이유
국민일보 신문구독