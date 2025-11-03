대구보건대 동성로서 안경·커피 팝업스토어 운영
글로컬대학 대구보건대학교는 ‘L-라이프산업지원센터’가 9일까지 중구 동성로에서 ‘글래스 오브 시티 두 번째 이야기(Glasses of City No.2: K-아이웨어 X 시티브루)’ 팝업스토어를 운영한다고 3일 밝혔다.
이번 팝업스토어는 대구시 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업의 일환으로 지역 전통산업인 안경과 커피 브랜드의 경쟁력 강화를 목표로 추진됐다. 운영 시간은 매일 오후 2시부터 8시까지다.
‘프레임 속 도시, 향으로 채우다’를 주제로 한 이번 전시에는 플럼에디터, 마치아이웨어, 나인어코드, 플라스타, 알발렌티노 등 5개 대구 소재 안경 브랜드와 커피명가, 엘씨로스팅랩, 커피스펠 등 지역 커피 브랜드가 참여했다.
AI 얼굴 분석을 통한 안경 스타일 추천과 무료 시력검사, 코스메틱 서클렌즈 무료 처방 등 맞춤형 체험이 제공되며 커피 시음과 초콜릿 증정 이벤트, 원두 소개 프로그램도 함께 진행된다. 안경 제작(일 25명)과 커피 시음(일 30명) 체험은 매일 선착순으로 운영돼 방문객들이 직접 참여할 수 있다.
행사를 주관한 최선영 DHC RISE사업단장(임상병리학과 교수)은 “이번 팝업스토어는 지역의 전통산업이 가진 기술력과 감성을 MZ세대 문화와 결합해 새롭게 해석한 시도”라며 “대학은 산업과 소비자를 연결하는 플랫폼으로서 지역 브랜드의 인지도 향상과 시장 경쟁력 강화를 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.
한편 지난해 첫 번째 ‘글래스 오브 시티’ 팝업스토어는 지역 안경산업의 역사와 시그니처 제품을 소개하는 전시 중심 행사로 진행돼 젊은 세대의 관심을 끌며 지역 산업 홍보 발판을 마련했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사