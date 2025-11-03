제3연륙교, 세계 최고 해상교량 전망대로 공식 인증
인천 바다 위에 세계가 인정한 세계 최고 전망대 명소가 생긴다.
인천시는 제3연륙교 전망대가 미국 세계기록위원회(WRC)로부터 ‘세계 최대 높이 해상교량 전망대’ 부문의 타이틀 인증을 받았다고 3일 밝혔다.
제3연륙교 전망대는 전 세계 해상교량 전망대 중 해발 184.2m로 가장 높은 위치에 있는 것으로 공식 확인돼 인천이 보유한 새로운 세계기록으로 등재됐다.
이번 기록은 한국기록원(KRI)의 최고 기록 검증과 인증, 이를 기반으로 한 세부 검토 후 해외 인증기관인 WRC의 인증 절차를 거쳐 확정됐다.
인천경제자유구역청은 이번 공식 인증에 이어 영국 기네스 세계기록(GWR)에 등재하는 절차도 병행 중이다. 연내 기네스북 인증이 완료될 것으로 예상된다.
유정복 인천시장은 “제3연륙교는 단순한 교량을 넘어 인천의 관광 자원으로서 우수한 도시경관을 전 세계에 알릴 대표적인 상징물이 될 것”이라며 “인천이 가진 경쟁력과 기술력을 기반으로 세계가 주목하는 명소로 자리매김할 수 있도록 개통까지 총력을 다하겠다”고 말했다.
시는 향후 제3연륙교 개통 시점에 맞춰 전망대 세계기록 인증마크 제막식을 열고 이를 지속적으로 알려 국제적 위상을 강화할 계획이다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
