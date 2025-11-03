조지메이슨대 한국캠퍼스, ‘DUT 국제 공동 연구’ 착수

조지메이슨대학교 한국캠퍼스 전경. 대학 제공

DUT 프로젝트는 유럽연합(EU)의 대규모 연구혁신 프로그램인 ‘호라이즌 유럽(Horizon Europe)’ 의 도시혁신 파트너십 과제

다. 한국에서는 국토교통부와 국토교통과학기술진흥원이 지원하고 EU 집행위원회가 공동 펀딩하는 ‘국제공동 R&D 협력사업’의 일환으로 추진된다.

서울대가 총괄을 맡고, 조지메이슨대학교 한국캠퍼스는 ‘에이전트 기반 도시모델링’을 담당한다. 인천시는 정책 실행 가능성과 데이터 지원을, 기업들은 수요응답형 자율주행 및 스마트 모빌리티 기반 비즈니스 모델링을 담당한다.