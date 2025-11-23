[작은영웅] 재취업에 성공한 엄마를 위해 5살·8살·10살 삼남매가 한 일 (영웅)

초등학교 3학년 큰 형이 다섯 살 막둥이를 안전하게 귀가 시키는 특별한 방법

재취업한 엄마를 위해 삼남매가 한 일



이슬애씨(삼남매 어머니)

“막내가 합기도 간 게 첫날이어서 잠들었다고 해요. 차 안에서... 큰 애가 잠들었으니까 내리면서 그렇게 데리고 왔더라고요. 업어가지고...”



첫째 형

“막냇동생이 잘 도망가 가지고 업고 가야지 잘 데리고 갈 수 있어가지고 그랬어요”



둘째 누나

“오빠는 첫째니까 힘이 셀 거 아니에요. 그러니까 (동생을) 들고 저는 물건을 들었잖아요. 누나 동생으로 둘째로서 해야 할 일을 했을 뿐입니다”

