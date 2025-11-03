“꼭 가봐야 할 트레킹 코스…국내서 가장 큰 영양자작나무숲”
하얀 수피들 사이로 알록달록 피어오른 단풍, 관람객들에게 색다른 감동 선사
경북 영양군은 갑작스럽게 몰려온 추위에도 ‘영양 자작나무숲’에는 지난 주말 행락객들의 발길이 끊이지 않았다고 3일 밝혔다.
‘국유림 명품 숲’에도 선정된 ‘영양 자작나무숲’은 축구장 40개 크기의 전국에서 가장 큰 자작나무 숲으로 꼭 가봐야할 트래킹 코스로 떠오르고 있다.
1코스는 1.49㎞, 2코스는 1.52㎞의 완만한 경사로로 이뤄져 있어 초보 산악인들이나 가족 단위 방문객들이 주로 많이 찾는다.
등산로를 따라 전망대로 올라가면 고도 800m를 훌쩍 넘기는 높이에서 자작나무숲 일대를 조감할 수 있다.
빼곡하게 수놓인 나무의 하얀 수피들 사이로 알록달록 피어오른 단풍은 늘상 봐오던 단풍나무들과는 색다른 감동을 선사한다.
자작나무숲을 처음으로 찾은 김 모(34·경기도 안양)씨는 “아이들과 처음으로 산행을 나왔는데 날씨는 춥지만 처음 보는 웅장한 하얀 숲에 나오길 잘했다는 생각이 든다”고 말했다.
영양군 관계자는 “전국 최고의 명품 숲으로 거듭나고 있는 영양 자작나무숲을 방문하는 관광객들이 다시 찾고 싶은 숲이 될 수 있도록 자작나무 숲을 중심으로 생태관광의 메카로 만들겠다”고 밝혔다.
영양=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
