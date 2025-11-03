위태로운 대구 뮤지컬…부산과 격차 벌어져

대구국제뮤지컬페스티벌 자체 제작 뮤지컬인 ‘애프터 라이프’ 공연 모습. 딤프 제공

지난해 격차를 줄이고 올해 상반기(64억여원, 78억여원) 부산을 앞섰지만

올해

3분기 수치에서 부산이 다시 크게 앞서 대구가 부산을 앞서지는 못할 것으로 예상된다.

서울과 경기 등 수도권을 제외하고 부산과 대구가 뮤지컬 분야에서 양파전을 벌이는 것으로 알려져 있지만 판매액을 비교하면 대구가 고전을 면치 못하고 있는 상황이다.