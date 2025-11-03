킨텍스 ‘K-뷰티엑스포 베트남 & 사이공뷰티쇼’ 성료

킨텍스 '2025 K-뷰티엑스포 베트남 & 사이공뷰티쇼' 행사 전경. 킨텍스 제공

올해 행사는 국내외 130여개 기업이 참가했으며 화장품, 네일, 헤어, 바디케어, 향수, 원료, 스파, 기능성 화장품 등 다양한 K-뷰티 브랜드들이 선보였다. 행사 기간 동안 약 1만명의 현지 참관객과 다수의 인플루언서가 방문하며 높은 관심을 보였다.

특히 코트라 호치민 무역관의 우수 바이어 초청 프로그램을 통해 총 630건의 수출 상담과 7000만 달러의 상담 실적, 2400만 달러의 계약 추진액을 기록하며 베트남 내 K-뷰티 브랜드의 위상을 한층 높였다.

이번 전시회에서는 코트라 호치민 무역관이 초청한 우수 바이어와 현장 워크인 바이어 등 200여명의 바이어가 방문해 눈길을 끌었다. 또한 베트남 HTV 방송국과 20여명의 현지 뷰티 인플루언서가 K-뷰티엑스포 현장을 적극적으로 소개하고 K-뷰티 브랜드를 알리면서 온라인으로도 뜨거운 관심이 확산됐다.