킨텍스 ‘K-뷰티엑스포 베트남 & 사이공뷰티쇼’ 성료
킨텍스는 10월 30일부터 11월 1일까지 3일간 베트남 호치민 SECC 전시장에서 ‘2025 K-뷰티엑스포 베트남 & 사이공뷰티쇼’를 성황리에 개최했다고 3일 밝혔다.
올해 행사는 국내외 130여개 기업이 참가했으며 화장품, 네일, 헤어, 바디케어, 향수, 원료, 스파, 기능성 화장품 등 다양한 K-뷰티 브랜드들이 선보였다. 행사 기간 동안 약 1만명의 현지 참관객과 다수의 인플루언서가 방문하며 높은 관심을 보였다.
특히 코트라 호치민 무역관의 우수 바이어 초청 프로그램을 통해 총 630건의 수출 상담과 7000만 달러의 상담 실적, 2400만 달러의 계약 추진액을 기록하며 베트남 내 K-뷰티 브랜드의 위상을 한층 높였다.
이번 행사에서 경기도는 도내 70개 기업의 해외 진출을 지원하기 위해 부스비와 통역·운송 서비스를 제공했으며 킨텍스는 주최자로서 현지 인플루언서 및 바이어 초청과 방송취재, 현장 이벤트 기획 등을 운영했다.
대표적으로 퍼스널컬러 이벤트 ‘Find Your Best Color’, K-뷰티 포토존(인생네컷 체험) 등 현지 소비자가 직접 참여할 수 있는 체험 프로그램들은 브랜드 홍보와 함께 현지 인지도 제고 효과를 극대화했다.
이번 전시회에서는 코트라 호치민 무역관이 초청한 우수 바이어와 현장 워크인 바이어 등 200여명의 바이어가 방문해 눈길을 끌었다. 또한 베트남 HTV 방송국과 20여명의 현지 뷰티 인플루언서가 K-뷰티엑스포 현장을 적극적으로 소개하고 K-뷰티 브랜드를 알리면서 온라인으로도 뜨거운 관심이 확산됐다.
이재율 킨텍스 대표이사는 “이번 박람회는 K-뷰티 기업들이 베트남을 비롯한 동남아 시장에서 실질적인 비즈니스 성과를 창출한 의미 있는 자리”라며 “킨텍스는 K-뷰티엑스포 시리즈의 해외 전시회 확대와 글로벌 네트워크 강화를 지속 추진해 국내 중소기업의 해외 진출을 지원하고 K-뷰티의 세계적 위상을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사