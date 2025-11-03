시사 전체기사

김태흠 지사 “건설 현장 안전이 최우선의 가치” 강조

입력:2025-11-03 11:23
공유하기
글자 크기 조정
김태흠 충남지사. 충남도 제공

충남도는 3일 김태흠 충남지사가 지역 건설공사 현장소장과 감리단장들에게 안전사고 예방을 강조하는 서한문을 보냈다고 밝혔다.

도에 따르면 김 지사는 서한문을 통해 안전관리의 일상화, 안전관리 이행 여부 감독, 정기적인 근로자 안전 교육 등의 세부 안전 수칙을 전달했다.

김 지사는 “건설 현장의 안전은 그 무엇과도 바꿀 수 없는 최우선의 가치로 경제와 건설이 아무리 중요하다 해도 결코 사람의 생명보다 우선할 수는 없다”며 “사전 위험 요소를 제거하기 위해 근로자들과 소통 체계를 확립하고 현장 의견을 적극 수렴해 줄 것”을 당부했다.

이어 “안전불감증에 대한 경각심과 안전에 대한 인식을 강화해 안전사고를 예방할 수 있도록 모든 행정력을 집중할 것”이라고 말했다.

홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
인도 돌진한 음주운전 차량…일본인 관광객 모녀 참변
“숙제 안 해서”…딸 ‘앉았다 일어서’ 3천번 시킨 아빠 체포
‘코피노’ 버린 아빠들, 얼굴 공개되자 속속 나타났다
[포착] 체르노빌 ‘푸른 개’ 미스터리…“포획 시도 중”
서울대에 출몰한 ‘이것’…학생들 불편·불안 확산
경찰 조서 공개한 이진숙 측…수사담당자 직권남용 고발 검토
조국이 본 이 대통령이 시진핑에 황남빵 선물한 이유
블랙이글스 독도 비행 이력에… 일본서 급유 추진 거부
국민일보 신문구독