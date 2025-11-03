홍릉숲 ‘노블포플러’, 1000년 나무 ‘용문사 은행나무’ 키 넘었다

국립산림과학원 관계자들이 홍릉숲 노블포플러의 키를 재고 있는 모습. 국립산림과학원 제공

측정 결과

높이는 38.97m로 확인됐다. 국내에서 키가 가장 큰 용문사 은행나무(38.80m)에 비해 약 17㎝ 더 큰 수치다.