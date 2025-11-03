홍릉숲 ‘노블포플러’, 1000년 나무 ‘용문사 은행나무’ 키 넘었다
서울 홍릉숲의 ‘노블포플러’가 국내에서 가장 키가 큰 나무로 알려진 ‘용문사 은행나무’의 높이를 넘어선 것으로 나타났다.
산림청 국립산림과학원은 라이다·드론을 활용해 홍릉숲 노블포플러의 정밀 수고(樹高)를 측정했다고 3일 밝혔다.
측정 결과 홍릉숲 노블포플러의 높이는 38.97m로 확인됐다. 국내에서 키가 가장 큰 용문사 은행나무(38.80m)에 비해 약 17㎝ 더 큰 수치다.
노블포플러는 버드나무과의 포플러속 식물로 유럽포플러·북미포플러를 교잡해 만든 이태리포플러의 재배종이다. 크게 자란다는 특성을 의미하는 노블(noble)이라는 이름이 붙여졌다.
국내에는 1975년 한일 협력사업으로 도입돼 홍릉숲 제1수목원에 심긴 뒤 대표 경관목으로 자라났다.
홍릉숲 노블포플러의 나이는 아직 어린 나이인 50여년에 불과하다. 성장이 빠른 속성수(速成樹)이긴 하지만 국내 산림의 키 큰 나무들이 약 20m가량인 점을 고려할 때 15m 이상 더 크고, 1000년을 넘게 자란 것으로 알려진 용문사 은행나무와 비슷할 정도로 성장했다.
박찬열 국립산림과학원 생활권도시숲연구센터장은 “그동안 홍릉숲 노블포플러의 키에 많은 관심과 추측이 있었다”며 “라이다와 드론을 통해 수형과 수고 측정기준점을 설정하고, 추후 성장과 변화를 지속적으로 모니터링할 계획”이라고 말했다.
