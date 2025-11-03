광주학생독립운동, ‘유네스코 세계기록유산’ 등재 추진
독립 필요성 호소, 32쪽 영문 기록물
5개 단체가 제작해 유럽 각지에 배포
전남대학교가 광주학생독립운동 96주년을 맞아 국내외에 흩어져 있는 관련 기록을 수집해 유네스코(UNESCO) 세계기록유산 등재 추진에 나선다.
3일 전남대에 따르면 광주학생독립운동 유네스코 세계기록유산 추진단(책임교수 김재기 정치외교학과 교수)이 지난 1일 일본 오사카에서 열린 재외한인학회 국제학술회의에서 1930년 3월 미국에서 발간된 32쪽 분량의 영문 책자 ‘KOREA MUST BE FREE’를 처음으로 공개했다.
이 책자는 전남대 김재기 교수가 뉴욕의 한 고서점에서 찾아낸 희귀 문헌으로, 광주학생독립운동을 계기로 미국과 유럽, 스위스 등 국제사회에 한국의 독립 필요성을 호소한 영문 기록물이다.
추진단은 이 책자 30~31쪽에는 광주학생독립운동과 국제연맹(League of Nations)이 언급돼, 당시 한국 독립운동이 세계 여론전의 한 축으로 전개됐음을 보여준다고 설명했다.
책자는 워싱턴 D.C.를 중심으로 활동하던 구미주차한국위원회(Korean Commission to America and Europe), 대한인국민회(The Korean National Association), 교민단(The Kyo-Min-Dan), 동지회(The Dong-Ji-Hoi), 북미한인유학생회(The Korean Student Federation of North America) 등 5개 단체가 공동으로 제작했다.
당시 이들 단체는 현재 가치로 약 1억원에 달하는 기금을 모아 책자 1만부를 인쇄했으며, 미국과 유럽 각지에 배포해 한국 독립의 정당성을 국제사회에 알렸다.
유네스코 등재 추진은 교육부와 광주시의 지원을 받아 전남대 RISE(지역혁신중심 대학지원체계) 사업으로 구성했으며, 향후 5년 간 진행할 예정이다. 전남대의 전신인 광주농업학교·목포상업학교·여수수산학교는 광주고등보통학교, 광주여고보 등과 함께 광주학생독립운동을 주도한 교육기관이다.
김재기 교수는 “국내외에 흩어져 있는 광주학생독립운동 기록들을 보면, 10대 학생들이 자유·평등·박애라는 인류 보편적 가치를 향해 싸운 세계적인 운동으로 평가받을 수 있다”며 “2029년 광주학생독립운동 100주년에 유네스코 세계기록유산으로 등재해, 5·18기록물과 함께 세계 속에서 광주의 정신을 빛내고 싶다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
