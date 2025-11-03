울산시, 주요 관문도로에 상징조형물 설치

관문도로 7곳에 산업수도 울산 상징 조형물 조성



울산지역 주요 관문도로에 산업수도 울산을 상징하는 홍보조형물이 설치된다.



울산시는 도시의 첫인상을 개선하고 산업수도 울산의 브랜드 가치를 높이기 위해 지역 주요 관문도로 7곳에 '공업탑'을 모티브로 한 홍보조형물을 설치한다고 3일 밝혔다.



설치 대상지는 이예로와 반구대로(양산 경계), 해맞이로와 남창로(부산 경계), 반구대로와 매곡로(경주 경계), 울밀로(밀양 경계) 등 주요 관문도로 7곳이다.



설치되는 조형물은 지난해 국도 31호선(북구 신명동)에 시범 설치한 조형물의 운영 경험을 바탕으로, 시인성과 가독성이 한층 강화되고 개선된 디자인으로 추진된다.



산업·문화·생태를 상징하는 세 개의 기둥과 산업수도 울산을 강조한 공업탑 모형을 조화롭게 설계해 도시 상표(브랜드) 및 이상(비전)을 시각적으로 표현했다.



또한 ‘그래! 역시! 울산’이라는 시정 구호를 반영해 시민에게는 자긍심을, 방문객에게는 울산의 긍정적 이미지를 심어줄 예정이다.



교통량이 가장 많은 이예로 구간에는 높이 7m·너비 3m, 그 외 구간은 높이 5.4m·너비 2.1m 크기로 설치된다. 오는 11월 착공해 내년 2월까지 준공될 예정이다.



울산시 관계자는 “도시의 관문에 설치되는 홍보조형물은 울산의 첫인상을 결정짓는 상징적 공간이 될 것”이라며, “‘그래! 역시! 울산’이라는 구호를 통해 시민들에게는 소속감과 자긍심을, 방문객에게는 산업수도 울산의 역동적 이미지를 전달하겠다”라고 말했다.



울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr



