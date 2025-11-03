전동킥보드 타다 행인 ‘쿵’…40대 운전자 벌금 200만원﻿

20일 서울시내 거리에 공유 전동킥보드가 주차돼 있다. 뉴시스

8㎞로 몰다가 B(62·여)씨를 치어 다치게 한 혐의로 기소됐다. 당시 B씨는 버스 정류장에서 버스 뒷문으로 하차하던 중이었다.