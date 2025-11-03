‘코피노’ 버린 아빠들, 얼굴 공개되자 속속 나타났다

'양육비를 해결하는 사람들' 활동가 구본창씨가 SNS에 공개한 사진들. 구본창씨 X캡처

필리핀 싱글맘들의 아빠 찾기가 보도된 뒤 수년간 연락조차 차단했던 코피노 아빠들이 싱글맘들에게 연락하기 시작했다”고 밝혔다.

오늘부터 필리핀의 ‘코피노맘’들에게서 연락이 오기 시작했다”며 “7년 전 도망간 아이 아빠가 갑자기 연락을 해 왔다는데 언론을 통해 ‘아빠 찾기’ 기사들이 나가자 얼굴 공개가 두려운 ‘코피노 파파’들이 반응하기 시작한 듯하다”고 알렸었다.

구씨는 “이들을 찾으려면 여권번호나 한국 휴대전화 번호가 있어야 하지만 동거할 때 이를 의도적으로 감춘다”며 “얼굴을 공개하는 것이 최후의 방법”이라고 강조했다.

그러면서

“아이 아빠를 찾는 사진을 올린 뒤 제보도 많지만 명예훼손 고소 협박도 많다”며 “사실적시 명예훼손으로 유죄 판결을 받을 수 있다는 변호사 조언도 있었지만 여권과 휴대전화 번호 없이 아이 아빠를 찾는 것은 사실상 불가능해 이렇게 SNS에 아빠 사진을 올리는 것이 마지막 희망”이라고 토로했다.