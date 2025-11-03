경북 문경사과 ‘감홍’…“K-프리미엄 과일 위상 드높였다”

APEC 정상회의 각국 정상과 대표단에게 ‘문자 사과’ 공급해 눈길



문경시는 경북도농업기술원과 협력해 경주에서 열린 APEC 정상회의 기간 동안 각국 정상과 대표단에게 ‘감홍 문자 사과’를 공급했다. 문경시 제공



경북 문경시는 지역을 대표하는 사과 ‘감홍’이 ‘2025 APEC 정상회의’ 공식 행사에 납품되며 세계무대에서 K-프리미엄 과일의 위상을 드높였다고 3일 밝혔다.



문경시는 경북도농업기술원과 협력해 경주에서 열린 APEC 정상회의 기간 동안 각국 정상과 대표단에게 ‘감홍 문자 사과’를 공급했다.



이번 납품은 ‘APEC 개최 기념 경북사과 세계화 홍보계획’의 일환으로 추진된 것으로 대한민국 대표 과일인 문경사과 ‘감홍’을 전 세계에 알리는 절호의 계기가 됐다.



‘감홍 문자 사과’는 ‘APEC 2025 KOREA’, ‘K-POP’, ‘첨성대’, ‘금관’ 등 대한민국을 상징하는 문구와 문양을 사과 표면에 형상화한 작품형 과일이다.



다맛농원(대표 이문재), 송제농원(대표 박인수), 토끼와옹달샘(대표 권순용), 애플스타(대표 노진수), 아자개농원(대표 박왕규) 등 문경 지역 5개 농가가 생산에 참여했다.



사과들은 APEC 정상회의 기간 동안 회의장과 경제전시관, 국제미디어센터 등에 전시돼 21개 회원국 정상과 대표단, 기업인, 언론인들에게 선보였다.



‘감홍’은 문경의 청정 자연환경에서 재배된 품종으로 차광 필름을 활용해 문양과 문자를 새기는 기술이 적용됐다. 이 독창적 재배 방식은 단순한 과수재배를 넘어 예술적 조형미를 갖춘 고부가가치 농산물로 평가받고 있다.



또 17브릭스 이상의 높은 당도와 장미 향, 선명한 붉은 빛깔로 감각적 완성도를 자랑해 한국 농업의 기술력과 감성을 동시에 보여주는 사례로 꼽힌다.



신현국 문경시장은 “감홍 문자 사과가 세계 정상회의에 공식 납품된 것은 우리 지역 농업인의 땀과 기술이 세계적으로 인정받은 결과”라며 “이번 APEC을 계기로 문경사과가 대한민국을 대표하는 세계적 명품 과일로 도약할 것”이라고 말했다.



문경=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



