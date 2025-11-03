‘숙박할인권’으로 국내 여행… 내달 7일까지 10만여 장 선착순 배포
문화체육관광부는 한국관광공사와 함께 3일부터 12월 7일까지 2025년 하반기 숙박세일페스타 ‘겨울편’을 진행한다. 이번 행사는 ‘희망이 되는 소비, 함께 성장하는 경제’라는 비전 아래 열리는 국가 단위 소비 축제 ‘코리아 그랜드 페스티벌’과 연계, 겨울 여행 수요를 확대하기 위해 추진하는 것이다.
앞서 8월 20일부터 10월 30일까지 진행한 ‘가을편’과 ‘특별재난지역편’ 행사에서는 국민들의 높은 관심 속에 할인권 총 77만 장이 배포됐다. 특히 산불·호우 피해지역과 12·29 여객기 참사 피해지역을 대상으로 한 ‘특별재난지역편’ 할인권 15만여 장이 전량 사용돼 피해지역 관광 회복과 지역경제 활성화에 기여한 것으로 평가된다.
이번 ‘겨울편’은 수도권(서울·경기·인천)을 제외한 비수도권 숙박시설을 대상으로 한다. 숙박요금 7만 원 이상 상품에는 3만 원, 7만 원 미만 상품에는 2만 원의 할인권이 적용된다. 할인권은 행사 기간 내 입실하는 숙박상품에 사용할 수 있으며, 호텔·콘도·리조트·펜션 등 국내 등록 숙박시설이 대상이다. 대실 상품이나 미등록 숙박시설은 제외된다. 또한 이전 ‘가을편’ 및 ‘특별재난지역편’ 할인권 사용자도 이번 행사에 다시 참여할 수 있다. 더 자세한 내용은 ‘2025 대한민국 숙박세일페스타’ 공식 누리집(ktostay.visitkorea.or.kr) 또는 콜센터(1670-3980)를 통해 확인할 수 있다.
‘겨울편’ 숙박할인권은 3일 오전 10시부터 참여 온라인여행사를 통해 1인 1매 기준, 선착순으로 발급된다. 발급받은 할인권은 매일 오전 10시부터 다음 날 오전 7시까지 예약·결제 시에만 사용할 수 있으며, 기간 내 미사용 시 자동 소멸된다. 단, 미사용자는 다음 날 오전 10시부터 다시 할인권을 발급받을 수 있다.
김근호 문체부 관광산업정책관은 “11월 3일부터 약 한 달 동안 배포되는 이번 ‘겨울편’ 숙박할인권 역시 겨울철 국내 여행 수요를 늘리고, 지역 관광 활성화와 민생경제 회복에 기여하길 바란다”고 말했다.
