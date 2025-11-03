새벽 4시 ‘오픈런’에…국립경주박물관 특단의 조치

국립경주박물관 “하루 2550명 관람 인원 제한”

지난달 27일 국립경주박물관에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의·박물관 개관 80주년 기념 특별전 '신라 금관, 권력과 위신' 언론 공개회에서 신라 금관이 공개되고 있다. 연합뉴스

국립경주박물관은 3일 SNS 계정을 통해 “회차당 150명씩 평일 기준으로 하루 2550명으로 관람 인원을 제한한다”고 밝혔다.

27일 국립경주박물관에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의·박물관 개관 80주년 기념 특별전 '신라 금관, 권력과 위신' 언론 공개회에서 신라 금관이 공개되고 있다. 연합뉴스

국내에서 발견된 신라금관 6점을 모두 모은 특별전 '신라금관, 권력과 위신' 일반 관람이 시작된 2일 국립경주박물관에 관람객들이 대기하고 있다. 연합뉴스