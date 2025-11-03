열대 모기 제주서 발견…“기후변화 영향”

생성형 인공지능(AI)을 활용해 만든 일러스트입니다.

열대지방에 주로 서식하며 웨스트나일열 등 감염병을 매개하는 모기인 ‘열대집모기’가 국내에서도 발견됐다.

이한일 연세대 명예교수는 2003년 논문에서 “(1956년 논문 이후) 40년 넘게 많은 연구자가 열대집모기 성충이나 유충 표본을 단 하나도 채집하지 못했다”며 한국 모기 목록에서 제외해야 한다고 주장하기도 했다.

웨스트나일열은 드물게 뇌염, 수막염으로도 이어지는 바이러스 감염병이다. 유럽에선 지난해 19개국에서 1436명의 환자가 나와 125명이 사망했다. 한국

질병청 연구진은 유전자 분석을 통해 확인한 이번 조사 결과를 공식 학술지 ‘건강과 질병’을 통해 곧 공개할 계획이다.