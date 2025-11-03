페르소나AI, 피지컬AI 영역 차세대 전문기업 도약

“예비유니콘 기업 선정 이후 성장세 강화”

이러한 차별점으로 국내외 유수 하드웨어 업체들과의 전략적 파트너십 체결 및 전방위 파트너십 확대로 이어지고 있다. 또한 과학기술정보통신부 임명장 수여와 피지컬AI 기획위원 위촉을 통해 국가 차원의 피지컬AI 전략에 참여, 산업 표준 정립과 생태계 조성에도 기여하고 있다고 강조했다.