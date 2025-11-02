서른네 살, 불꽃처럼 살다간 ‘변현민’을 아시나요…2013년 에쓰오일 챔피언십 우승

뇌종양 투병 끝에 작년 4월말 타계

어려운 환경에도 이타적 삶 살고 가

故人 유지 승계 살아있는 자들의 몫

고 변현민이 2013 에쓰오일 챔피언십에서 우승을 차지해 목에 건 금메달을 들어 보이며 활짝 웃고 있다. 고인은 작년 4월말에 뇌종양 투병 끝에 하늘의 별이 됐다. KLPGA

고 변현민이 2013 에쓰오일 챔피언십에서 우승을 차지한 뒤 스폰서 마스코트인 구도일과 포즈를 취하고 있다. KLPGA

고인은 초등학교 3학년 때 아버지의 손에 이끌려 골프채를 처음 잡았다. 중학교 2학년 때 든든한 버팀목이었던 아버지가 간경화로 세상을 떠난 후 경제적 어려움에 직면하며 골프를 그만둬야 하는 위기를 맞았다. 하지만 그는 절대 골프를 포기할 수 없었다.