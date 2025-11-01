위성락 “한화오션, 생산적 논의…中, 한반도 평화 협력 용의”

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 1일 경북 국립경주박물관에서 한중 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 연합뉴스

이밖에 한·중 간 민감한 이슈로 꼽힌 서해 구조물, 중국의 한한령(한류 제한령) 문제에 대해서도 이번 정상회담에서 모두 다뤄졌다.

대북정책과 관련해서 위 실장은 “중국이 한반도 평화와 안정을 위한 협력 용의를 표했다. 양측은 미북대화가 제일 중요하다는 데 의견을 같이했고 분위기 조성을 위해 노력해 나가기로 했다”고 전했다. 다만 “구체적으로 북한과의 대화를 재개하는 데 있어 중국이 어떤 역할을 할지가 논의된 것은 아니다”고 설명했다.