시사 전체기사

시진핑 “중국서 K-공연 하자”…李·박진영 대화에 즉석 지시

입력:2025-11-01 20:57
수정:2025-11-01 21:42
공유하기
글자 크기 조정
이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 1일 경북 경주 소노캄에서 열린 국빈만찬에서 박수를 치고 있다. 연합뉴스

시진핑 중국 국가주석이 1일 한·중 정상회담 직후 열린 만찬에서 한국 가수들의 중국 공연을 긍정적으로 언급한 것으로 알려졌다.

이날 만찬에 참석한 김영배 더불어민주당 의원은 자신의 페이스북에 “역사적인 한·중 정상회담 만찬을 성과적으로 마쳤다”며 “경제 교류와 협력의 새 장이 열렸다”고 전했다.

김 의원은 이어 “만찬장에서 나온 깜짝 소식 하나가 있었다”며 “이재명 대통령과 시진핑 주석, 박진영 대중문화교류위원장이 대화를 나누던 중 시 주석이 ‘베이징에서 대규모 공연을 하자’는 제안에 호응하며 왕이 외교부장을 불러 직접 지시하는 장면이 연출됐다”고 밝혔다.

김 의원은 “한한령 해제를 넘어, 본격적인 K-콘텐츠 진출의 문이 열리는 순간이 될 수 있을 것”이라고 기대감을 드러냈다.

앞서 위성락 국가안보실장은 이날 한·중 정상회담이 끝난 뒤 진행된 브리핑에서 “양 정상의 비공개 회담에서 한한령 문제도 논의됐다”고 전했다.

경주=윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“기후변화는 사기” 트럼프, 유엔기후총회 대표단 안 보낸다
대장동 전원 중형에 국민의힘 “대통령 입장 밝히라”
‘다카이치 어땠나’에 李 “아주 좋은 느낌…걱정 사라졌다”
“앗”… 자동차세 66만원 체납한 포르쉐, 번호판 영치
15만 전자 간다? 젠슨황 “파트너” 점찍은 삼성 목표주가↑
‘방송 패널 활약’ 백성문 변호사, 암 투병 끝 별세…향년 52세
“아빠 친구가 내 자취방에”… 섬뜩한 ‘AI 몰카’ 장난
“아파트 오늘이 제일 싸다”… ‘부동산 심리’의 형성, 그 40년의 과정
국민일보 신문구독