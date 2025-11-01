대통령실 “한·중관계 새 출발…국익·실용외교로 복원 성과”
위성락 국가안보실장은 1일 “이재명 정부가 국익과 실용에 기반한 대(對)중국 외교를 통해 한·중 관계의 전면적 복원을 이뤄냈다”고 평가했다.
위 실장은 이날 경북 경주에서 열린 한·중 정상회담이 끝난 뒤 브리핑을 열고 “이번 회담을 계기로 한·중 관계가 새로운 출발점을 맞았다”며 이같이 밝혔다. 위 실장은 “한·중 관계가 그동안 여러 굴곡을 겪어왔지만, 국권피탈 시기 함께했던 역사적 경험과 양국의 경제 성장을 이끌었던 호혜적 협력의 정신은 여전히 유효하다는 점을 양 정상이 재확인했다”고 설명했다.
이어 “양 정상은 이러한 공감대를 토대로 시대적 변화에 걸맞은 한·중 전략적 협력 동반자 관계로 발전시켜 나가자는 데 뜻을 모았다”고 전했다.
이날 한국과 중국은 ‘민생이 가장 중요하다’는 데 의견을 같이했다고 한다. 위 실장은 “양국 국민의 삶에 실질적으로 도움이 되는 방향으로 한·중 관계 발전의 큰 틀을 정립하는 데 초점을 맞춘 회담이었다”며 “양 정상은 한·중 경제협력의 구조적 변화를 반영해 수평적 협력 기반 위에서 호혜적 협력을 추진하기로 했다”고 설명했다. 이어 “이를 통해 양 국민이 실질적으로 체감할 수 있는 민생 분야의 협력 성과를 만들어 나가기로 했다”고 강조했다.
그러면서 “양국은 관계 발전의 토대를 더욱 공고히 하기 위해 정부 간 정치적 신뢰를 높이고, 민간 차원의 우호적 신뢰도 함께 쌓아가기로 했다”며 “특히 고위급 정례 소통 채널을 가동해 양국 관계의 주요 현안과 지역·글로벌 이슈를 포괄적으로 논의하기로 했다”고 설명했다.
경주=윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
