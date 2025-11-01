시사 전체기사

[속보]위성락 “핵추진 잠수함 건조 美전반적 승인 필요…승인된건 연료”

입력:2025-11-01 20:13
수정:2025-11-01 20:35
위성락 대통령실 국가안보실장은 1일 “핵추진 잠수함을 건설하려면 미국이 전반적으로 승인해야 한다”고 말했다.

위 실장은 이날 오후 경북 경주 국제미디어센터에서 브리핑을 열고 “저희가 주로 제기했던 건 연료에 관한 부분”이라고 밝혔다.

위 실장은 “다양한 오더와 언급들이 있어서 혼란스럽긴 한데, 우리는 주로 (핵 추진 잠수함) 연료 (공급) 부분에 대해 미국의 도움을 청한 것”이라고 말했다.

그는 “핵잠수함을 건설하려면 미국이 전반적으로 승인해야 한다. 우리가 군사적 목적으로 써야 하기 때문"이라며 거기에 주력해 논의했다. 나머지는 입장이 서로 정리되는 대로 가져오겠다”고 밝혔다.

김영석 플랫폼전략팀장 yskim@kmib.co.kr

