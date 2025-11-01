최현아 순천시의원 “신대지구 방치부지 활용·코스트코 입점 교통대책 마련해야”
신대·선월지구 고교 신설도 촉구
“신대지구 현안 해결 등 최선 다할 것”
최현아(사진) 전남 순천시의원이 ‘순천신대지구’ 방치부지에 대한 활용과 코스트코 입점에 따라 예상되는 교통대란 해결을 위한 선제적 대책 마련이 필요하다고 주장했다.
1일 순천시의회에 따르면 최 의원은 최근 열린 제290회 순천시의회 임시회 제2차 본회의 시정질문을 통해 신대지구 내 장기간 방치된 의료시설 및 외국인 교육기관 부지, 코스트코 입점 이후 예상되는 교통대란 문제, 신대·선월지구 고등학교 신설 추진 현안 등에 대한 순천시의 적극 행정을 촉구했다.
최 의원은 “신대지구 내 의료부지와 외국인 교육기관 부지가 오랜 기간 활용되지 못하고 있다”며 “경제자유구역법상 단위개발사업지구 면적이 100만㎡ 미만인 경우 일부 부지에 대한 용도 변경이 가능하다”고 대안 마련의 필요성을 설명했다.
이어 “순천시는 주민 의견을 충분히 수렴해 새로운 활용 방안을 제시해야 한다”며 “지역민의 기대와 필요에 부응하는 행정이 필요하다”고 말했다.
그는 코스트코 입점이 예정된 선월지구와 신대지구 일대의 교통 혼잡 문제를 언급하며 “개점 전 교통 시뮬레이션과 TF팀 구성을 통해 지역 주민의 불편을 미연에 해소하는 선제적 교통대책을 마련해야 한다”고 주문했다.
또 국도17호선 매안교차로 병목현상 해소사업과 복성고 사거리 도로 개선사업 추진 상황을 점검하며, “신대~세풍 간 지방도 863호선 확장공사가 조속히 추진돼야 한다”면서 “광양경제자유구역청과 전남도, 국토교통부 등 관계기관이 긴밀히 협력해 지역 교통망 개선에 나서야 한다”고 당부했다.
신대·선월지구 고등학교 신설 추진 상황도 언급했다. 그는 “현재 해룡면에는 고등학교가 단 한 곳뿐이라 학생들이 매일 장거리 통학으로 교통체증과 시간낭비에 시달리고 있다”면서 “신대·선월지구 고등학교 신설은 지역 교육격차 해소를 위해 반드시 필요하다”고 강조했다.
최 의원은 “신대지구의 오랜 현안을 해결하고 주민들이 자부심을 느낄 수 있는 도시 환경을 조성하기 위해 최선을 다하겠다”면서 “효율적이고 실행력 있는 행정과 현실적인 대안을 통해 지역 발전을 이끌겠다”고 다짐했다.
순천=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
