최현아 순천시의원 “신대지구 방치부지 활용·코스트코 입점 교통대책 마련해야”

신대·선월지구 고교 신설도 촉구



“신대지구 현안 해결 등 최선 다할 것”

최 의원은 “신대지구의 오랜 현안을 해결하고 주민들이 자부심을 느낄 수 있는 도시 환경을 조성하기 위해 최선을 다하겠다”면서 “효율적이고 실행력 있는 행정과 현실적인 대안을 통해 지역 발전을 이끌겠다”고 다짐했다.