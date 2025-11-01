트럼프 종이 내밀자 빵터진 시진핑…무슨 문구길래

지난 30일 부산 김해국제공항 소재 김해공군기지 내 접견장인 나래마루에서 열린 미-중 양자 정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석에게 종이를 보여주고 있다. 미국 백악관 웹사이트

트럼프 대통령이 종이를 꺼내서 시 주석 앞으로 내밀면서 보여주자 시 주석이 이를 확인한 후 웃는 모습이 담겼다.

대통령 전용기 ‘에어 포스 원’으로 향하며 작별인사를 하는 모습도 담겼다.