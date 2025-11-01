習 만난 李 “북 대화 재개 위해 전략·소통 강화하자”

“과거 APEC이 한중 수교를 촉진하는 역할을 했는데, 이번 경주 APEC을 계기로 방문해 더욱 뜻깊다”고 말했다. 이어 “양국 간 경제협력 구조가 수직적 분업 관계에서 수평적 협력 구조로 변화하고 있는 만큼, 실질적인 협력을 강화해 나가자”고 말했다.

두 정상은 중앙 연단에 올라 태극기와 오성홍기를 배경으로 의장대 사열을 받았다. 이후 시 주석은 강훈식 대통령비서실장 등 우리 측 인사들과 차례로 인사를 나눴다. 취타대의 ‘아리랑’ 연주가 흐르며 환영식이 마무리됐다.