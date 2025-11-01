APEC 각료들, 보호무역 확산 속 다자무역 ‘WTO 정신’ 강조

연합뉴스

회원국들은 디지털 기술의 격차를 줄이기 위한 방안도 논의했다. 디지털 격차 해소를 위한 역량 강화와 교육 등의 중요성을 강조하며 모두가 디지털 전환의 혜택을 누릴 수 있어야 한다는 데 의견을 모았다. 역내 온라인 스캠 사례가 증가하고 있는 것에 대해서도 우려를 표명했다.