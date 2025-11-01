“기후변화는 사기” 트럼프, 유엔기후총회 대표단 안 보낸다

대표단 파견 않는 첫 사례

도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 경북 경주 예술의전당에서 열린 '2025 아시아태평양경제협력체 최고경영자 서밋(APEC CEO SUMMIT)'에 참석해 정상 특별연설 하고 있다.

트럼프 대통령은 2기 임기를 시작하자마자 각국이 지구 상승을 억제하기 위한 실천적 노력을 하기로 약속한 파리기후변화협정에서도 탈퇴하겠다고 선언했다.