[속보] 한·중 정상회담 시작…시진핑에 바둑판 선물
이재명 대통령이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 한국을 찾은 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 1일 시작했다. 시 주석이 방한한 것은 2014년 이후 11년 만이다.
이 대통령은 시 주석을 이날 오후 3시30분쯤 정상회담이 열리는 경북 경주 국립경주박물관 앞에서 직접 맞이했다.
이 대통령과 시 주석은 웃으며 악수하고는 건물 안으로 함께 들어섰다.
정상회담에 앞서 진행된 공식 환영식에선 의장대 사열, 애국가 연주, 양국 참모들과의 상견례 등이 차례로 열렸다.
양 정상은 공식 환영식을 마친 후 별도로 마련된 회담장으로 이동, 정상회담에 돌입했다.
회담에서는 한·중 경제협력과 관계 복원 문제를 더해 한반도 비핵화를 위한 중국의 역할 등에 관한 내용이 논의될 것으로 전망된다.
이에 더해 중국의 한화오션 자회사 제재, 한국 핵추진잠수함 도입 추진 등 양국 간 민감한 현안도 다뤄질 가능성이 있다.
강유정 대통령실 대변인은 전날 브리핑을 통해 “민생 문제 해결에 대한 주제가 하나 채택될 것”이라며 “그 연장선상에서 한반도 비핵화와 평화 실현이라는 문제에 대해서도 논의하기로 의제 협의를 했다”고 설명했다.
이 대통령과 시 주석이 친교를 다지기 위한 시간도 별도로 마련됐다.
이 대통령은 국빈 자격으로 방한한 시 주석을 위해 본비자 나무로 제작된 바둑판과 나전칠기 자개 원형쟁반을 선물로 준비했다.
대통령실은 “바둑판은 양 정상이 모두 바둑을 좋아한다는 점과 11년 전 시 주석 방한 시 우리 측이 바둑알을 선물했다는 점을 고려해 준비했다”고 설명했다.
이어 “원형쟁반은 오래 이어져 온 한·중 간 우호 관계를 지속 계승·발전시켜 나가길 희망한다는 마음을 담았다”고 덧붙였다.
