APEC ‘경주 선언’ 채택…AI·인구·문화산업 협력 명문화

이재명 대통령이 1일 경북 경주 APEC 국제미디어센터에서 기자회견을 하고 있다. 대통령실사진기자단

2025 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 인공지능(AI), 인구구조 변화, 문화창조산업을 명시한 ‘경주 선언’이 1일 채택됐다.