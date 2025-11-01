이 대통령 “‘경주선언’, APEC 협력 복원…아태 평화·번영 만들 것”
AI이니셔티브·인구공동프레임워크 채택
이재명 대통령은 1일 “‘경주선언’으로 아시아태평양경제협력체(APEC)의 협력을 복원했다”며 의장국으로서 성과를 평가했다.
이 대통령은 이날 APEC 정상회의가 폐막한 뒤 경주화백컨벤션센터에서 전세계 각 국 기자들을 직접 만나 “지난 1년간의 치열한 토론과 정상회의 논의를 바탕으로 공동 성과가 만들어졌다”며 ‘경주선언’에 대해 이같이 설명했다.
이 대통령은 “AI이니셔티브와 인구 공동 프레임워크로 인류 공동 과제에 함께 대응하는 주체로 APEC이 확대됐다”며 “아태 지역을 평화와 번영의 지역으로 만들겠다”고 말했다.
이어 “APEC 지도자들의 뚜렷한 의지가 모여 가능했던 우리 모두의 성과다. 이들 문서가 향후 APEC이 나아갈 길을 제시할 것”이라며 “대한민국은 앞우로도 아태지역 번영에 함께할 것”이라고 강조했다.
이 대통령은 특히 경주선언에 대해 “개방적이고 역동적이며 평화로운 아태 공동체를 위한 APEC의 중장기 미래 청사진이다. 아태지역 회복과 성장을 위한 회원국들의 의지도 포함됐다”며 “혁신을 통해 신성장 동력을 창출하고, 성장의 과실을 고루 나누는 포용적 성장이 필요하다고 강조했다”고 설명했다.
APEC AI 이니셔티브에 대해선 “역내 모든 회원국들이 인공지능에 참여하고 그 혜택을 함께 누리기 위한 여러 정책적 방향을 담았다”며 “혁신을 통한 경제 성장과 민간, 정부, 학계 등 이해 관계자 간 협력 촉진, 인공지능 인프라 투자 등을 강조하고 있다”고 말했다. 이어 “이는 APEC 역사상 최초로 만들어진 인공지능에 대한 공동비전”이라며 “대한민국은 AI 기본사회 같은 우리 핵심 비전을 공유하고, 이를 통해 아태 지역 AI전환에 기여하고자 한다”고 강조했다.
이 대통령은 마지막으로 APEC 인구구조 변화대응 공동 프레임워크에 대해 “저출생, 고령화로 인한 인구 구조 변화에 대응할 APEC 회원들의 여러 정책을 제시하고 있다”며 “회복력 있는 사회를 위한 경제 시스템 구축, 기술 혁신을 통한 보건 및 돌봄 서비스 강화, 미래 노동 수요에 대응하는 인적자원 개발 등 범정부 차원의 종합적 정책 방향과 협력 방안이 제시됐다”고 말했다. 그러면서 “APEC 최초로 인구구조 변화를 공동 핵심 과제로 인식하고, 정책 비전과 협력 방안을 제시했다는 점에서 큰 의의가 있다”고 강조했다.
경주=이동환 윤예솔 기자 huan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사