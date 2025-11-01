이 대통령 “日 다카이치, 훌륭한 정치인…자주 만나야겠다”
이재명 대통령이 다카이치 사나에 일본 총리와 첫 정상회담을 진행한 소감에 대해 “똑같은 생각을 가지고 있는 아주 훌륭한 정치인이란 생각이 들었다”며 “아주 좋은 느낌을 받았다”고 말했다.
이 대통령은 1일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기자회견에서 다카이치 총리와의 첫 정상회담 소감을 묻는 말에 이같이 답했다.
이 대통령은 “다카이치 총리가 개별 정치인일 때와 일본 국가를 경영하는 총 책임자일 때 생각과 행동이 다를 것이라고 생각한다”며 “다카이치 총리와 만나기 전엔 ‘혹시’하는 걱정을 안 한 것은 아니지만 직접 만나 뵙고 상당 시간 대화를 나눠보니 똑같은 생각을 가지고 있는 아주 훌륭한 정치인이란 생각이 들었다”고 말했다.
이 대통령은 이어 “(다카이치 총리가) 한·일 관계는 매우 중요하고 협력해야 할 부분이 많다고 했는데, 전적으로 공감한다”며 “문제가 있으면 해결하고 과제가 있으면 협력해 풀어가자는 말씀을 드렸다”고 말했다.
그러면서 “솔직하게 느낌을 말씀드리면 아주 좋은 느낌을 받았고 걱정이 다 사라졌다”며 “한국과 일본이 서로에게 도움 되는 관계로 충분히 발전할 수 있겠다, 자주 만나야겠다고 생각했다”고 말했다.
심희정 기자 simcity@kmib.co.kr
