[속보] 이 대통령 “한·중 관계 완전 회복됐다 보기 어려워”
이재명 대통령이 한·중 관계와 관련해 “외형적으론 특별히 문제가 없어 보이기도 하지만, 실질적으론 관계가 완전히 정상화되거나 회복돼 있다고 보기 어려운 상태”라고 1일 밝혔다.
그러면서 “단순한 관계 회복을 넘어서 서로에게 도움 되는 협력의 길을 다시 찾아가야 한다”고 강조했다.
이 대통령은 이날 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 일정을 마친 후 기자회견을 열고 이렇게 말했다.
이 대통령은 “그래서 실질적인 관계 회복과 협력 강화가 꼭 필요하고, 거기에 주안점을 두고 논의하려고 한다”며 “가장 중요한 (협력) 분야는 경제 분야가 될 것”이라고 설명했다.
이어 “한국과 중국은 여러 부문에서 경쟁하는 관계이기도 하지만, 또 다른 측면에선 협력하는 관계”라며 “국가 간 관계는 매우 복합적이어서 협력과 경쟁·대결이 공존한다”고 덧붙였다.
이 대통령은 “미국도 중국과 경쟁하고 갈등하며 적대적인 것으로 보이지만 이면에선 협력하고 거래하고 지원하고 있다”며 “대한민국과 중국 관계도 마찬가지로, 지리적으로 가깝고 경제적으로 서로 깊이 의지하고 협력하는 관계”라고 말했다.
이 대통령은 “앞으론 외부의 작은 장애들이 있더라도 그 장애를 넘어서서 더 큰 이익과 변화를 향해 나아가려고 한다”며 “중국 당국도, 대한민국 정부도 존재하는 이유는 국민 더 나은 삶과 희망이 있는 국가를 만드는 것”이라고 말했다.
이 대통령은 “중국에도, 대한민국에도 모두 도움이 되는 여러 영역, 특히 경제와 민간 교류, 나아가 동북아 평화와 안정을 위한 역할에 대해서도 협력과 소통의 계기를 많이 만들 것”이라고 다짐했다.
특히 이 대통령은 “한반도 평화와 안정을 정착시키는데도 중국 역할은 매우 중요하다”며 “한반도가 안정돼야 동북아도 안정되고, 그것이 중국의 이익에도 부합할 것이다. 큰 역할을 기대하고 있다”고 말했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
