[속보] APEC ‘경주선언’ 채택…AI 협력 공동 인식 포함

입력:2025-11-01 13:06
수정:2025-11-01 13:22
이재명 대통령이 1일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC)에 참석한 각국 정상들과 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

