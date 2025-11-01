이 대통령 “AI·인구구조 변화, 문화 산업이 해법”

APEC 정상회의 세션2 주재

이재명 대통령이 1일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 제2세션을 주재하고 있다. 연합뉴스

2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 의장인 이재명 대통령이 1일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 제2세션에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 회의 종료 후 시진핑 중국 국가주석에게 의장직을 공식 인계하고, 정상 기념 촬영 및 기자회견으로 APEC 일정을 마무리한다.