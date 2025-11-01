경찰, 업비트 압색…‘캄보디아 후이원 코인 입출금’ 관련

서울경찰청 안보수사과는 캄보디아 범죄조직 자금 세탁통로로 의심을 받는 후이원 개런티로의 코인 입출금 내역을 확보하기 위해 업비트를 지난달 15일 압수수색했다.

경찰이 캄보디아 가상자산 거래소 '후이원 개런티' 이용자 신원 정보를 확보하기 위해 국내 1위 가상자산 거래소 업비트에 대한 강제수사에 나선 것으로 1일 파악됐다.후이원 개런티는 후이원 그룹 가상자산서비스플랫폼이다.후이원 그룹은 사기나 탈취로 얻은 코인을 세탁한 혐의로 미국과 영국에서 '초국가적 범죄조직'으로 규정돼 제재를 받은 전력이 있다.업비트는 지난 3월 7일 자금 세탁 위험성을 포착한 이용자 205명을 경찰에 신고했다.이들이 업비트와 후이원 개런티 사이에서 입출금한 가상자산은 2억여원어치다. 국내 거래소와 후이원 개런티 간 전체 거래 규모의 약 3%를 차지하는 액수다. 나머지 거래는 대부분 국내 2위 가상자산 거래소 빗썸에서 이뤄진 것으로 알려졌다.다른 국내 거래소들도 지난 5월 후이원 개런티와 입출금 내역이 있는 이용자 코인 출금을 차단한 만큼, 경찰 수사 범위는 확대될 전망이다.경찰은 국내 거래소와 후이원 개런티 간 코인 입출금이 범죄수익을 은닉하기 위한 것이라 의심하고 있다.손재호 기자 sayho@kmib.co.kr