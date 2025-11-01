대장동 전원 중형에 국민의힘 “대통령 입장 밝히라”

대장동 개발 비리 의혹으로 재판에 넘겨진 남욱(왼쪽) 변호사, 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 31일 서울 서초구 중앙지법에서 열린 1심 선고공판에 출석하고 있다. 연합

측근과 민간 일당이 구속된 지금, 대통령 역시 책임을 피할 수 없다. ‘설계자’가 빠진 단죄는 반쪽짜리 정의일 뿐”이라며 “대통령은 이번 재판 결과에 대해 국민 앞에 입장을 밝히기 바란다”고 요구했다.