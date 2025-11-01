국힘 “최민희 사퇴가 답...의원직 유지할 수 없는 수준”
국민의힘이 “더불어민주당 소속 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장 딸 결혼식 축의금 논란과 국정감사장 언론탄압 사태는 상임위원장은 물론이고 더 이상 국회의원으로서 직을 유지할 수 없는 수준”이라며 사퇴를 1일 촉구했다.
박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 논평을 통해 “최 위원장은 사과가 아닌 즉각 사퇴만이 답”이라면서 이렇게 말했다.
박 수석대변인은 이어 “상임위원장이 국정감사 기간 중 국회 사랑재에서 딸 결혼식을 열고, 피감 기관과 기업 관계자들로부터 화환과 축의금을 받은 것은 ‘명백한 청탁금지법 위반’이자 ‘권력형 비리 사건’”이라고 덧붙였다.
그러고는 “더욱이 피감 기관과 기업으로부터 돈을 받았다면 그것은 축의금 탈을 쓴 뇌물”이라고 꼬집었다.
박 수석대변인은 “그럼에도 불구하고 민주당은 ‘사퇴를 전제로 하지 않는다’며 방어에 나섰다”고 비판했다. 그러면서 “경조사를 뇌물이 허용되는 무법지대처럼 이용하겠다는 선언과 다르지 않다”고 강조했다.
박 수석대변인은 또 “최 위원장은 자신을 비판한 MBC 보도를 문제 삼아, 국정감사장에서 해당 방송사 보도본부장을 직접 질책하고 퇴장시키는 초유의 폭거를 저질렀다”면서 “민주주의 근본인 언론의 자유를 정면으로 짓밟은 ‘권력 남용 행위’”라고 지적했다.
그는 “민주당은 ‘동지니까 감싸준다’는 정청래 대표식 사고에서 벗어나야 한다”며 “국민의힘은 청탁금지법 위반과 직권남용, 언론자유 침해 등 트리플 위법 의혹에 대해 철저히 진상을 규명하고, 필요한 모든 법적 조치를 취할 것”이라고 말했다.
최 위원장은 국정감사 기간 중 국회에서 진행된 딸 결혼식에 대해 지난 30일 사과했다.
최 위원장은 “논란의 씨가 없도록 좀 더 관리하지 못한 점이 매우 후회되고 아쉽다”며 고개를 숙였다.
다만 박수현 민주당 수석대변인은 최 위원장이 사과한 다음날인 31일 국회에서 기자들과 만나 최 위원장이 사과한 것으로 들었다”며 “사과가 충분한가에 대해선 당이 판단할 문제가 아니라 국민께서 받아주실 문제”라고 말했다.
국민의힘 등 야당에서 요구하는 위원장직 사퇴 등에 대해선 선을 그은 것으로 해석됐다.
최 위원장 딸은 국회 국정감사 기간인 지난달 18일 국회 사랑재에서 결혼식을 올리면서 논란이 일었다.
정치권 안팎에선 국감 기간 국회에서 결혼식을 갖는 것은 이해관계자들과의 부적절한 교류로 비칠 여지가 있다는 지적이 제기됐다.
이에 더해 모바일 청첩장엔 신용카드 결제 링크까지 포함된 사실이 알려지면서 논란에 기름을 부었다.
