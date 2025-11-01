[속보] 10월 수출 595억7천만달러…작년보다 3.6%↑
우리나라 10월 수출이 지난해보다 3.6% 증가한 것으로 나타났다.
이른바 ‘슈퍼 사이클’을 맞은 최대 수출품 반도체 수출액은 역대 10월 중 최대치를 기록하면서 수출이 8개월 연속 늘었다.
산업통상자원부는 이런 내용의 10월 수출입 동향을 1일 발표했다.
10월 수출액은 595억7000만 달러로 지난해 같은 기간과 비교해 3.6% 증가했다. 역대 10월 중 최대 수치다.
이에 따라 월간 수출은 지난 6월부터 5개월 연속으로 ‘플러스’ 흐름을 이어갔다.
10월 주요 수출 품목 중에선 반도체 수출이 지난해보다 25.4% 증가한 157억3000만 달러를 보였다. 역대 10월 중 최대치를 기록한 것이다.
주요 지역 중에선 트럼프 2기 행정부 관세 영향을 직접적으로 받는 대미 수출이 16.2% 감소한 87억1000만 달러를 기록했다.
대중국 수출도 115억5000만 달러로 지난해보다 5.1% 줄었다.
10월 수입은 535억2000만 달러로 지난해보다 1.5% 감소했다. 이에 따라 무역수지는 60억6000만 달러 흑자를 기록했다.
