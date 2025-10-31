롯데월드 혜성특급 운행 중 멈춰…안전센서 오작동 추정
31일 오후 5시22분쯤 서울 송파구 잠실 롯데월드에서 놀이기구 ‘혜성특급’이 멈추는 오작동 사고가 발생했다.
혜성특급은 좌우로 회전하는 롤러코스터를 타고 어두운 터널 속을 지나가는 인기 놀이기구다.
경찰 관계자는 “이용객 26명이 약 15분간 기구에 탑승한 채 터널 안에서 대기하다가 구조됐다”고 밝혔다.
경찰은 사고 원인을 안전센서 오작동으로 추정하고 있다.
이와 관련해 롯데월드는 “오후 5시38분에 운행이 중단돼 이용객 25명이 약 7분간 대기한 사안”이라며 “기술 점검과 시범 운행을 거쳐서 운행을 재개할 예정”이라고 말했다.
혜성특급은 2023년 11월에도 갑작스럽게 안전장치가 작동하면서 5분가량 운행이 중단된 바 있다.
