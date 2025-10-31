[속보] LG, 2년 만에 통합 우승 ‘V4’…한화 4승1패 제압
LG 트윈스가 2년 만에 한국시리즈를 다시 제패했다.
LG는 31일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 2025 신한 SOL뱅크 KBO 한국시리즈 5차전 한화 이글스와 원정 경기에서 4대 1로 승리했다.
잠실 1, 2차전에 이어 대전으로 장소를 옮긴 4, 5차전을 연이어 이긴 LG는 이로써 2023년 이후 2년 만에 정규시즌과 한국시리즈를 석권하는 통합 우승을 재달성했다.
LG는 1990년과 1994년, 2023년에 이어 올해로 네번째 우승에 성공했다.
1999년 이후 26년 만에 한국시리즈 패권 탈환에 도전한 한화는 2006년 이후 19년 만에 우승에 도전했지만 다시 실패했다.
