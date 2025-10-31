경남도체육회, 감사서 ‘쪼개기 계약’ 등 11건 적발

경남도 감사위원회가 경남체육회 재무감사에서 분할계약을 통한 수의계약 남발과 물품관리 부적정 등 회계 전반의 문제 적발했다.
31일 공개된 ‘2025년 경남도체육회 재무감사’ 결과에 따르면, 감사위원회는 모두 11건(시정 3, 주의 5, 통보 1, 개선 2)의 위법·부당 사례를 확인했다. 감사위는 관련자 6명에게 ‘주의’ 조치를 내리고, 4609만원 규모의 재정상 조치를 통보했다.
감사위에 따르면 체육회는 2023년 ‘학교 운동부 지원사업’ 물품 구매를 추진하면서 동일 시기 유사·중복 품목을 묶어 경쟁입찰로 처리해야 했음에도, 18건(총 2억1060만원)을 1·2인 수의계약으로 나눠 체결했다.
‘지방계약법’과 ‘지방자치단체 입찰·계약 집행 기준’은 부당한 분할 계약을 금지하고, 추정가격 2000만원을 초과하는 물품은 지정정보처리장치(G2B)로 2인 이상 견적을 받아야 한다고 규정하고 있지만, 체육회는 이를 무시했다.
감사위는 “경남도체육회가 다수 기업의 공정한 참여와 예산 절감 기회를 상실했다”고 판단했다.
물품관리 부적정도 드러났다. 체육회는 제105회 전국체육대회에 대비해 경기용기구 388종 2275점(취득액 46억7243만9540원)을 구매한 뒤, 대회 종료 후 43개 종목단체에 분산 보관했다. 이 과정에서 회장 결재 없이 물품을 인도하고, 물품 수탁서도 받지 않았다. 일부 고가 장비는 개인 자택 창고나 야외 마당에 보관된 사례까지 확인됐다.
‘경상남도 물품관리 조례’와 체육회 운영 규정은 수탁서 징구, 책임 귀속 명확화, 보관시설 확보, 화재·침수·도난 방지 등 보관 요건을 명시하고 있다.
또 정기재물조사도 2022년부터 올해 감사기간 전까지 단 한 차례도 실시되지 않았다. 체육회는 6월 13일 기준 보유 물품 373종 2821점(취득액 48억6877만5000원)을 장부상 관리했지만, 연 1회 이상 실시해야 하는 재물조사를 하지 않아 실재 여부·수량·보관 위치·상태 파악에 공백이 생겼다고 감사위는 지적했다.
체육회는 “학교 운동부 지원사업은 대한체육회 지침에 따라 집행됐으며, 지정 회계법인의 정산 검증받았다”며 “경기용 기구는 전국체전·소년체전·생활체육대축전까지 최대 3년간 활용해야 해 일괄 보관이 어렵다”고 해명했다. 이어 “물품관리 규정을 새로 제정하고 정기 재물조사를 실시하겠다”며 대한체육회 지침 개선도 요청할 계획이라고 밝혔다.
이번 재무감사는 6월 9일부터 18일까지 6명의 감사 인원이 참여해 진행됐으며, 2022년 1월부터 2025년 5월까지 경남도체육회가 수행한 업무 전반을 대상으로 했다. 감사 결과는 7월 29일 감사위원회 보고를 통해 최종 확정됐다.
감사위는 “체육회 회계와 자산관리의 투명성과 효율성 제고가 필요하다”며 후속 이행 실태를 지속 점검할 방침이다.
윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
