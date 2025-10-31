시사 전체기사

장애 시스템 복구율 91%…정보공개포털 재개

입력:2025-10-31 18:28
김민재 중앙재난안전대책본부 제1차장(행정안전부 차관)이 31일 서울 종로구 정부서울청사에서 국가정보자원관리원 화재 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

행정안전부는 국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원 화재로 중단됐던 정보공개포털을 재개했다고 31일 밝혔다. 현재 시스템 복구율은 91.1%다.

정보공개포털은 국민의 알 권리 보장을 위해 정보 공개와 관련된 각종 서비스를 제공하는 시스템이다.

정보공개포털 운영 재개에 따라 국민은 온라인으로 정보공개청구, 이의 신청 등 주요 서비스를 다시 이용할 수 있게 된다. 다만 원문 정보 공개와 관련된 서비스는 추가 점검을 거쳐 다음 달 중 재개된다.

행안부는 정보공개포털 헬프 데스크(1588-2572)를 통해 이용자 상담을 진행할 방침이다. 이를 통해 불편 사항을 지속적으로 청취해 이용자 불편을 최소화할 예정이다.

한편, 이날 오후 6시 기준으로 709개 시스템 중 646개가 복구됐다. 시스템 복구율은 91.1%다. 시스템별 복구율은 1등급 100%, 2등급 94.1%, 3등급 91.6%, 4등급 89.1%다. 정부는 연내 모든 시스템을 복구하겠다는 목표를 세웠다.

김용헌 기자 yong@kmib.co.kr

