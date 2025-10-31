지식재산처, 민간전문가와 AI 정책 대응한다…전문가협의체 발족
지식재산처는 31일 서울 강남구 한국지식재산센터에서 ‘인공지능(AI) 지식재산정책 민간 전문가 협의체’ 발족식을 개최했다.
협의체는 지식재산권 교수 및 판사·변리사 등 IP 법률 전문가, AI 관련기업의 IP 담당자 등 민간 전문가 20여명이 참석했다.
지식재산처는 협의체를 통해 앞으로 AI 기술로 인해 특허·디자인 등 지식재산권 제도내에서 발생하는 주요 쟁점, AI 관련 출원가이드 도출을 위한 연구방향에 대해 논의하게 된다. 또 AI 기술에 따른 지식재산처가 대응해야할 사안에 대해 민간 전문가의 의견을 청취할 예정이다.
목성호 지식재산처장 직무대리는 “지식재산 업무환경 변화에 발맞춰 적극적으로 정책적·제도적 대응을 이어나가겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사