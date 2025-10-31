시사 전체기사

지식재산처, 민간전문가와 AI 정책 대응한다…전문가협의체 발족

입력:2025-10-31 17:55
목성호(앞불 왼쪽 5번째) 지식재산처장 직무대리가 31일 민간위원들과 기념촬영을 하고 있다. 지식재산처 제공

지식재산처는 31일 서울 강남구 한국지식재산센터에서 ‘인공지능(AI) 지식재산정책 민간 전문가 협의체’ 발족식을 개최했다.

협의체는 지식재산권 교수 및 판사·변리사 등 IP 법률 전문가, AI 관련기업의 IP 담당자 등 민간 전문가 20여명이 참석했다.

지식재산처는 협의체를 통해 앞으로 AI 기술로 인해 특허·디자인 등 지식재산권 제도내에서 발생하는 주요 쟁점, AI 관련 출원가이드 도출을 위한 연구방향에 대해 논의하게 된다. 또 AI 기술에 따른 지식재산처가 대응해야할 사안에 대해 민간 전문가의 의견을 청취할 예정이다.

목성호 지식재산처장 직무대리는 “지식재산 업무환경 변화에 발맞춰 적극적으로 정책적·제도적 대응을 이어나가겠다”고 말했다.

대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

