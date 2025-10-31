李 “AI강국 되도록 역할” 젠슨황 “韓 여정에 엔비디아 함께 할 것”

이재명 대통령이 31일 경주 화백컨벤션센터에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자와 그의 딸을 맞이하고 있다. 연합뉴스

AI의 미래를 한국과 함께 만들게 돼 매우 기쁘게 생각한다”고 화답했다고 김용범

대통령실 정책실장이 브리핑에서 전했다.

이 대통령은 접견에서 “

엔비디아와 한국 기업 간 긴밀한 협업은 글로벌 협력의 대표사례가 될 것”이라고 말했다.

이에 젠슨 황은 “(한국의 AI 산업 발전) 여정에 엔비디아가 함께할 것”이라며 “AI 인프라 구축, 인재 및 스타트업 육성, 자율주행 로봇 등 피지컬 AI를 포함하는 여러 측면에서 국내 기업과 실질적 협력을 적극 확대하겠다”고 화답했다.

엔비디아의 (한국에 대한) 투자를 전폭 지원하도록 하겠다”고 말했다.