李 “AI강국 되도록 역할” 젠슨황 “韓 여정에 엔비디아 함께 할 것”

입력:2025-10-31 16:54
수정:2025-10-31 17:00
이재명 대통령이 31일 경주 화백컨벤션센터에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자와 그의 딸을 맞이하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 31일 젠슨 황 엔비디아 CEO(최고경영자)를 만나 “한국이 AI 글로벌 강국이 될 수 있도록 엔비디아가 역할을 해달라”로 부탁했다.

이 대통령은 경주 화백 컨벤션센터에서 젠슨 황을 접견하고 이같이 말했다.

젠슨 황은 “AI의 미래를 한국과 함께 만들게 돼 매우 기쁘게 생각한다”고 화답했다고 김용범 대통령실 정책실장이 브리핑에서 전했다.

이 대통령은 접견에서 “한국은 AI와 관련해 ‘풀 스택’(전 단계 공정) 경쟁력을 갖추고 있다”면서 “엔비디아와 한국 기업 간 긴밀한 협업은 글로벌 협력의 대표사례가 될 것”이라고 말했다.

이에 젠슨 황은 “(한국의 AI 산업 발전) 여정에 엔비디아가 함께할 것”이라며 “AI 인프라 구축, 인재 및 스타트업 육성, 자율주행 로봇 등 피지컬 AI를 포함하는 여러 측면에서 국내 기업과 실질적 협력을 적극 확대하겠다”고 화답했다.

이어 “오늘날의 엔비디아를 만든 것이 대한민국이다. 나는 대한민국과 함께 자라난 것과 마찬가지”라며 한국이 AI 분야 리더가 될 가능성에 대해 “무한대(Sky is the limit)”라고 평가했다.

이 대통령은 또 엔비디아의 한국 투자에 대한 전폭적 지원도 약속했다. 이 대통령은 “우리 국민이 엔비디아의 투자에 정말 큰 관심을 가지고 있다”면서 “정부 입장에서 엔비디아의 (한국에 대한) 투자를 전폭 지원하도록 하겠다”고 말했다.

이날 정부와 국내 기업, 엔비디아는 접견 직후 26만장의 그래픽처리장치(GPU) 투입을 포함한 인공지능(AI) 산업 협력 방안을 발표했다.

이 대통령은 “대한민국은 인공지능 관련 시대를 가장 먼저 열어가는, 그야말로 시험지 같은 공간이자 테스트베드(시험대)”라며 “(투자가) 실패하지 않고 성공할 것이라고 확신한다”고 역설했다.

이어 “대한민국 정부는 앞으로 인공지능 기술이 전 세계 인류의 미래를 바꿀 것으로 보고 대대적인 투자 지원을 할 것”이라며 “엔비디아의 대한민국 흑자가 확대되길 바란다”고 말했다.

이 대통령은 젠슨 황이 전날 재계 인사들과의 ‘치맥 회동’에서 “오늘은 모두 공짜”라며 ‘골든벨’을 울린 것을 언급하며 “치킨을 드시는 것을 온 국민이 지켜봤는데, (한국에서) 대성공을 거둬 대한민국 국민 모두가 골든벨을 받는 상황이 되길 바란다”고 말하기도 했다.

경주=최승욱 윤예솔 기자 applesu@kmib.co.kr

