‘생애 첫승 도전’ 최혜진, 메이뱅크 챔피언십 이틀 연속 선두

공동 2위 인뤄닝과 해나 그린에 5타 앞서

최혜진. LPGA

이날 첫 홀인 1번 홀(파4)을 보기로 시작했으나 이후 최혜진은 2번 홀(파4)과 3번 홀(파5) 연속 버디로 분위기를 바꿨다. 5번 홀(파5)에서 버디를 추가한 뒤 7번(파4)과 8번 홀(파3)에서 연속 버디를 잡아 전반에 4타를 줄였다.

리디아 고(뉴질랜드)는 2타를 줄여 미란다 왕, 얀 리우(이상 중국), 후루에 아야카, 야마시타 미유(이상 일본) 등과 공동 4위(중간합계 9언더파 207타)에 자리했다.